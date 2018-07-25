Источник сообщил об обнаружении тела в районе поиска пропавших в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Тело, возможно, одного из туристов, пропавших после опрокидывания катера на реке Она в Хакасии, обнаружено в зоне поисков, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она в Таштыпском районе Хакасии опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей.

"Найдено тело, возможно, это один из пропавших. Сейчас на месте работает следственная группа. Завтра прибудет еще одна поисковая группа", — сказал собеседник агентства.