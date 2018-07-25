СК назвал возможные причины крушения учебного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи завели дело после крушения учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино" в Подмосковье, среди версий случившегося — неисправность техники, ошибка в действиях пилота и погодные условия, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при падении учебно-тренировочного самолета в 500 метрах от аэродрома "Дракино". Как рассказал РИА Новости представитель регионального главка МЧС, частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326, потерпевший крушение в Серпуховском районе Московской области, упал на землю при проведении третьего разворота.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета – единичного экземпляра воздушного судна "ZET-326", произошедшего накануне примерно в 15 часов 20 минут в районе аэродрома Дракино, расположенного в Серпуховском районе Московской области (ч. 3 ст. 263 УК РФ — "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие рассматривает такие версии произошедшего, как неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.

Следователи с участием специалиста Росавиации осмотрели место крушения, а также сам самолет, ряд следственных действий был проведен на месте базирования воздушного судна – аэродроме Дракино Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации.