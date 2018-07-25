В Кабардино-Балкарии произошел хлопок газа в квартире, двое пострадали

НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".

"В ночь на 25 июля в городе Прохладный в результате грубого нарушения правил использования газа на первом этаже многоквартирного дома по улице Головко произошел хлопок газа. В результате пострадали двое молодых людей", — говорится в сообщении.

По данным компании, молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, пользовались духовым шкафом газовой плиты, не соблюдая правила безопасности.

"Пострадавшие госпитализированы в больницу с ожогами рук и лица первой-второй степени", — уточняет пресс-служба.

Для предотвращения аварийной ситуации сотрудники газовой компании локализовали утечку.