В Кабардино-Балкарии произошел хлопок газа в квартире, двое пострадали

НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".
По данным компании, молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, пользовались духовым шкафом газовой плиты, не соблюдая правила безопасности.
"Пострадавшие госпитализированы в больницу с ожогами рук и лица первой-второй степени", — уточняет пресс-служба.
Для предотвращения аварийной ситуации сотрудники газовой компании локализовали утечку.