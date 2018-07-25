СК не хватило материалов для ареста фигуранта дела о пытках в колонии

Дело о пытках в ярославской колонии (40)

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Суд дал следствию время на сбор доказательств вины заместителя начальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова, самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках осужденного, сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

"Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными", — сказала она.

До этого в СИЗО отправились три других фигуранта: заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Максим Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев.

Ефремов, Яблоков и Драчев признали свою причастность к преступлению, насчет Калашникова информации пока нет.