Третьего фигуранта дела о пытках в ярославской колонии арестовали

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Третий из шести сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, заключен под стражу Заволжским судом Ярославля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 сентября ", — гласит решение.

Как и два других фигуранта, арестованных ранее, заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов признал себя виновным. При этом он затруднился ответить на вопрос, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость.

На очереди заседания еще по трем подозреваемым.

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.