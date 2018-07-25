Пассажир в Домодедово оказал сопротивление при попытке снять его с рейса

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полицейские в Домодедово помогли снять с рейса в Якутск нетрезвого мужчину, оказавшего сопротивление охране авиакомпании, он привлечен к административной ответственности, сообщает управление на транспорте МВД России по ЦФО.

ЧП произошло во вторник вечером.

"…В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от представителей одной из авиакомпаний о том, что пассажир рейса Москва-Якутск с признаками алкогольного опьянения оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании во время снятия его с борта самолета", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские, которые доставили мужчину в дежурную часть в аэропорту Домодедово, уточняется в сообщении. Мужчина из Краснодара 1976 года рождения привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений представителю авиакомпании, добавили в ведомстве.