Главу НПО Лавочкина заподозрили в крупном мошенничестве, сообщил источник

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в прошлую пятницу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

"Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения в особо крупном размере было возбуждено в прошлую пятницу. Лемешевскому грозит до десяти лет лишения свободы", — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об увольнении Лемешевского с должности гендиректора со 2 августа и возбуждении против него уголовного дела.