МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. СК РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, призывавшему взрывать в России поезда, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов.

"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.