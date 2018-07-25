МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В отношении генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Сейчас он (Лемешевский. — Прим. ред.) находится в отпуске. С 2 августа у него заявление на увольнение", — уточнил Устименко.

Источник рассказал, что руководителя НПО подозревают в крупном мошенничестве и дело против него завели в минувшую пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше.

Сам Лемешевский недоступен для комментария.

Исполняющим обязанности руководителя НПО назначили заместителя генерального директора Харуна Карчаева.

В "Роскосмосе" заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

Ситуация вокруг ЦНИИмаш

В пятницу в ЦНИИмаш — головном исследовательском институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения уже предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В понедельник в "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаш касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".