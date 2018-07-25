На борту пропавшего под Новосибирском самолета был только пилот

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. По предварительным данным, на борту легкомоторного самолета Cirrus, пропавшего после вылета из Новосибирска, был только один человек — сам пилот, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из аэропорта Северный в Новосибирске, пропал по пути в Томск. На поиски борта присоединился вертолет Ми-8.

"По предварительным данным, на борту был только пилот. Устанавливается, кому принадлежит судно", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, поиски также организованы на акватории реки Обь от затона Ленинский район Новосибирска до населенного пункта Дубровино Мошковского района и от населенного пункта Ташара Мошковского района до населенного пункта Кругликово Болотнинского района.