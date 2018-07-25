МЧС выявило нарушения в каждом пятом торговом центре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. МЧС в Красноярском крае выявило нарушения требований пожарной безопасности на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей, в том числе торгово-развлекательных центрах, сообщил начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

"В ходе проверок выявлено более 5000 нарушений противопожарных требований. На каждом пятом объекте нарушаются правила пожарной безопасности. На каждом 10 выявлены грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей", — сказал Вершинин на совещании, которое провёл в Красноярске глава МЧС Евгений Зиничев.

Всего в регионе подлежат проверке более 1600 объектов с массовым пребыванием людей. Пока проверено 1400 таких объектов.

Вершинин сообщил, что в суды направлено 60 исков о приостановке работы объектов. Работа 19 уже приостановлена.