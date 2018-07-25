МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следствие установило, что владелец ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова знала о неисправности системы пожаротушения, однако не выделила необходимые средства на ее ремонт, рассказал и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин.

Как рассказал Голкин, представители компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ "Системный интегратор", предложили владельцу ТЦ Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в "Зимней вишне" еще до них.

"Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", — рассказал Голкин в интервью газете "Коммерсант".

Пожар в ТЦ произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после трагедии признали аварийным, в основном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушились перекрытия крыши. В июле ТЦ начали сносить.