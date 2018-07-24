В Нижегородской области двое детей погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе М-7 в Нижегородской области, еще один ребенок и двое взрослых доставлены в больницу, сообщил РИА Новости замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

Авария произошла на 475-м километре автодороги "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области днем во вторник.

"Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате двое детей 2011 и 2006 годов рождения, которые сидели на заднем сидении, погибли на месте аварии. Еще один ребенок 2009 года рождения, который тоже сидел сзади, доставлен в больницу с тяжелыми травмами. В тяжелом состоянии госпитализированы мужчина и женщина, которые находились на передних сидениях", — рассказал Мацкевич.

По его словам, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.