В Нижегородской области появилась карстовая воронка глубиной 50 метров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров появился на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Карстовая воронка – это провал грунта, образуется в результате размывания почвы и горной породы грунтовыми водами.

Сообщение о провале грунта на принадлежащем фермеру сельскохозяйственном поле в Шатковском районе поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу днем во вторник.

"На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. По их оценкам, глубина карстового провала достигает 50 метров, диаметр образовавшейся ямы составляет почти 32 метра. Провал произошел на поле, поблизости нет жилых домов, до ближайшего населенного пункта два километра. Погибших и пострадавших нет", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, вокруг места провала выставлено ограждение, за ямой ведется наблюдение.

"Региональное управление МЧС держит ситуацию на контроле", — отметили в пресс-службе ведомства.