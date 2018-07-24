Кировские следователи проверяют информацию об избиении водителя скорой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Кирове по публикации СМИ об избиении водителя скорой помощи, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.

Согласно информации, размещенной интернет-порталом Свойкировский.рф, вечером 23 июля во дворе дома №4 по улице Профсоюзная города Кирова произошла драка. По словам очевидцев, водителю "Рено Дастер" помешала припаркованная скорая помощь, которая перегородила выезд со двора. По словам очевидцев, водитель "Рено" попросил водителя скорой освободить проезд, а когда тот отказался, стал пинать машину медиков, затем несколько раз ударил самого водителя, отчего он упал, стукнулся головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

"С целью установления истинных обстоятельств произошедшего, подтверждения или опровержения доводов, изложенных в публикации, по указанию руководителя следственного управления было принято решение о проведении доследственной проверки по факту публикации в СМИ. Следователи проведут необходимые следственные действия, выяснят обстоятельства и примут надлежащее процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.