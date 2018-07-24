Кировские следователи проверяют информацию об избиении водителя скорой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Кирове по публикации СМИ об избиении водителя скорой помощи, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.
"С целью установления истинных обстоятельств произошедшего, подтверждения или опровержения доводов, изложенных в публикации, по указанию руководителя следственного управления было принято решение о проведении доследственной проверки по факту публикации в СМИ. Следователи проведут необходимые следственные действия, выяснят обстоятельства и примут надлежащее процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.