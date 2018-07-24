Фигурант дела о ячейке "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму прекратил голодовку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Обвиняемый по делу о крымской ячейке запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* украинец Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

Куку содержится в СИЗО-4 ФСИН России с 3 февраля, 26 июня он объявил голодовку, требуя освобождения из мест заключения УИС РФ граждан Украины. Куку был взят на динамическое наблюдение медработниками СИЗО, а 5 июля направлен в специализированное медучреждение ФСИН России. Адвокат 17 июля заявил, что Куку находится в тяжелом состоянии, в тот же день во ФСИН заявили, что врачи оценивают состояние Куку как удовлетворительное.

"Куку прекратил голодовку вечером 18 июля в связи с тем, что по его словам, его требования были услышаны – обращения переданы для рассмотрения в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента", — сказал Петрашис.

Кроме того, он стал себя хуже чувствовать, и администрация СИЗО "в результате принятых профилактических воспитательных мер и оказания психологической помощи объяснила Куку бесперспективность его голодовки", отметил Петрашис.

"Если бы он продолжил голодать и, по мнению врачей, возникла реальная угроза его жизни, то его стали бы кормить принудительно", — пояснил собеседник. В настоящее время, по словам Петрашиса, Куку еще чувствует слабость, однако его состояние в целом удовлетворительное, он принимает питательные смеси, соки и находится под наблюдением медиков учреждения.

Дело о крымской ячейке "Хизб ут-Тахрир"* слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде с конца января. Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Муслим Алиев создал ячейку террористической организации, целью которой, в частности, было создание всемирного исламского халифата. В нее Алиев вовлек Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова и Эмира-Усеина Куку. Они были задержаны в начале 2016 года.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.