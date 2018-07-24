Суд оставил в силе приговор американке за хищение 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор гражданке США Жанне Булах, заочно осужденной на 11 лет по делу о хищении свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств в Московской области, сообщил журналистам ее адвокат Алексей Мирошниченко.

"Суд отклонил нашу апелляционную жалобу, срок наказания Булах оставлен без изменений", — заявил адвокат.

В суде по видеоконференцсвязи были допрошены трое ранее осужденных по делу о хищении фигурантов. Сестра бывшего вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова — Елена, осужденная на семь лет, пояснила, что никак не контактировала с Булах и не взаимодействовала с ней в рамках своих обязанностей. На другие вопросы Кузнецова не смогла ответить в полной мере, так как не была готова к допросу. Позже в суде был допрошен осужденный на 10 лет экс-гендиректор ОАО МОИТК Владислав Телепнев. Он заявил, что не считает себя виновным и ждет рассмотрения кассационной жалобы на приговор. Последним допросили приговоренного к 14 годам и штрафу бывшего первого заместителя Кузнецова Валерия Носова. Кроме того, в суде были оглашены показания, которые свидетели давали ранее.

Адвокаты Булах заявили отвод председательствующей судье судебной коллегии. По мнению защитников, судья лично заинтересована в исходе дела и не может принимать участие в разбирательстве. Судебная коллегия в отводе председательствующей судьи отказала, пояснив, что для этого нет существенных оснований.

Позже суд приступил к прениям сторон. На этой стадии защитники Булах заявили, что суд первой инстанции вышел за пределы обвинения и назначил женщине наказание ошибочно. Адвокаты назвали приведенные стороной обвинения доказательства неубедительными и попросили суд оправдать заочно осужденную.

Выступившие в прениях представители потерпевших в свою очередь отметили, что в части назначения Булах наказания решение Басманного суда является обоснованным. Тем не менее, потерпевшая сторона заявила о грубом процессуальном нарушении, допущенном судом первой инстанции, который не рассмотрел заявленные гражданские иски.

Прокурор попросил суд оставить приговор без изменений.

В конце января Басманный суд заочно приговорил Булах к 11 годам заключения. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших: ряда муниципальных образований Московской области и юрлиц на общую сумму около девяти миллиардов рублей. В счет погашения этой суммы судья постановила обратить имущество Булах, на которое наложен арест: квартиры в Париже и Швейцарии, виллу в Сен-Тропе и отель в Куршевеле, а также автомобили, яхту и предметы искусства. Потерпевшая сторона не согласилась с тем, что ценности и имущество Булах были взысканы в пользу государства, в частности ряд картин, предметов мебели и интерьера, оружия и других ценностей в количестве 1357 позиций были переданы Минкульту РФ. Представитель потерпевших Екатерина Туфан попросила суд обратить взыскание в счет погашения гражданских исков потерпевших.

Булах находится в розыске, компетентные органы США отказали России в экстрадиции.

По данным следствия, Булах и чиновники подмосковного правительства, в том числе бывший первый вице-премьер Алексей Кузнецов, создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области. Как установили следователи, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям региона, а также имущество Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.

По информации СК, Булах занималась разработкой преступных схем, координацией действий и контролем над движением средств, похищенные деньги выводились в кипрские офшоры, а затем тратились на элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, дорогие автомобили, яхту, зарегистрированную на Каймановых островах.

Следователи заявили, что нашли в России более тысячи антикварных предметов, имеющих художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США намеревалась вывезти в Финляндию, эта попытка была пресечена, а ценности — арестованы.