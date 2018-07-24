Суд оставил в силе приговор американке за хищение 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор гражданке США Жанне Булах, заочно осужденной на 11 лет по делу о хищении свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств в Московской области, сообщил журналистам ее адвокат Алексей Мирошниченко.
В суде по видеоконференцсвязи были допрошены трое ранее осужденных по делу о хищении фигурантов. Сестра бывшего вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова — Елена, осужденная на семь лет, пояснила, что никак не контактировала с Булах и не взаимодействовала с ней в рамках своих обязанностей. На другие вопросы Кузнецова не смогла ответить в полной мере, так как не была готова к допросу. Позже в суде был допрошен осужденный на 10 лет экс-гендиректор ОАО МОИТК Владислав Телепнев. Он заявил, что не считает себя виновным и ждет рассмотрения кассационной жалобы на приговор. Последним допросили приговоренного к 14 годам и штрафу бывшего первого заместителя Кузнецова Валерия Носова. Кроме того, в суде были оглашены показания, которые свидетели давали ранее.
Адвокаты Булах заявили отвод председательствующей судье судебной коллегии. По мнению защитников, судья лично заинтересована в исходе дела и не может принимать участие в разбирательстве. Судебная коллегия в отводе председательствующей судьи отказала, пояснив, что для этого нет существенных оснований.
Выступившие в прениях представители потерпевших в свою очередь отметили, что в части назначения Булах наказания решение Басманного суда является обоснованным. Тем не менее, потерпевшая сторона заявила о грубом процессуальном нарушении, допущенном судом первой инстанции, который не рассмотрел заявленные гражданские иски.
Прокурор попросил суд оставить приговор без изменений.
Булах находится в розыске, компетентные органы США отказали России в экстрадиции.
По данным следствия, Булах и чиновники подмосковного правительства, в том числе бывший первый вице-премьер Алексей Кузнецов, создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области. Как установили следователи, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям региона, а также имущество Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.
Следователи заявили, что нашли в России более тысячи антикварных предметов, имеющих художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США намеревалась вывезти в Финляндию, эта попытка была пресечена, а ценности — арестованы.