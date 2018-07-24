В брянской колонии, где погиб заключенный, ранее возбуждали дело о побоях

БРЯНСК, 24 июл – РИА Новости. Случай с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудника, избившего до смерти заключенного, ранее уже фиксировался в ИК-6 общего режима в городе Клинцы, где в воскресенье погиб еще один заключенный, сообщил РИА Новости председатель ОНК Николай Каракотин.

Преступление, в результате которого в брянской колонии погиб заключенный, произошло в минувшее воскресенье, уже после начала громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где заключенный выжил, но получил серьезные травмы. Члены ОНК в Брянской области намерены выехать на место, чтобы разобраться в ситуации.

"Были вопросы по этой колонии и ранее. В отношении одного из сотрудников в 2013 году было возбуждено уголовное дело. Он ударил осужденного", — сказал Каракотин.

По версии СУСК, сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника колонии. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Ранее СУСК по региону сообщал, что экс-сотрудник этой же исправительной колонии под Брянском Андрей Якубов получил 10 лет колонии строгого режима за то, что до смерти забил заключенного стопкой книг. Сообщалось, что сотрудник колонии заставил сделать заключенного более 100 приседаний, считая вслух. В результате всего этого заключенный с тяжелой черепно-мозговой травмой попал в больницу, где спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.