Главу ГУ МЧС по Томской области задержали с поличным при получении взятки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против начальника ГУ МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщается на сайте ведомства.

При этом уточняется, что его задержали с поличным при получении денег.

По предварительным данным, в июне и июле текущего года Бегун через своих подчиненных вымогал взятки у подконтрольных местному МЧС коммерческих организаций. Генерал обещал предпринимателям "содействие" и даже выдал разрешение на работу одному из них, несмотря на отсутствие необходимого оборудования.

Следствие изучает обстоятельства дела, полученные Бегуном деньги изъяты, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.

О задержанном известно, что должность руководителя регионального МЧС он занимает с февраля 2016 года, участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций, награжден ведомственными наградами.

Ранее во взяточничестве заподозрили заместителя начальника ГУ МЧС по Ульяновской области Сергея Золотова. По версии следствия, он также через посредника получил крупную сумму от сотрудников регионального Управления федеральной почтовой связи. За это он обещал не применять штрафные санкции из-за нарушений противопожарной безопасности.

Аналогичные подозрения выдвинуты против заместителя начальника ГУ МЧС по Республике Бурятии Дмитрия Унагаева, который получил крупную сумму денег от предпринимателя за покровительство при проведении пожарного мониторинга.