В брянской колонии умер заключенный

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На фоне продолжающегося скандала с пытками в Ярославле, в колонии в Брянской области при неизвестных обстоятельствах умер осужденный, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Обстоятельства не раскрываются, но судя по тому, что материалы служебной проверки переданы в Следственный комитет, речь может идти о преступлении.

"Двадцать второго июля в ИК-6 по Брянской области зафиксирован факт смерти осужденного. В учреждении проведена служебная проверка. Материалы переданы в Клинцовский МСО СУСК по Брянской области", — говорится в релизе.

Между тем буквально полчаса назад, в начале второго по московскому времени, ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За "качественное и непредвзятое проведение мероприятий" будут лично отвечать начальники региональных главков.

Видео с избиением заключенного ярославской колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.