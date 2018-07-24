Роскосмос опроверг данные о втором арестованном сотруднике ЦНИИмаша

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В "Роскосмосе" не знают о втором задержанном работнике ЦНИИмаш Роскосмос подтвердил факт ареста только одного сотрудника ЦНИИмаш, обвиняемого в госизмене, Виктора Кудрявцева, о каком-либо втором арестованном сотруднике госкорпорации не известно, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Арестован на сегодняшний день один человек – Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один", — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщали о втором арестованном.