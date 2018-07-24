Число шахтеров, объявивших голодовку в Забайкалье, выросло до 60 человек

ЧИТА, 24 июл — РИА Новости. Количество шахтёров, объявивших голодовку в посёлке Вершино-Дарасунский Забайкальского края, выросло с трёх десятков до 62 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления региона.

"Сначала о голодовке уведомили 29 человек, теперь их количество выросло до 62. На месте работают следователи, изъята бухгалтерская документация, по ней будет назначена бухгалтерская экспертиза", — сказал собеседник агентства.

По его словам, перебои с зарплатой на предприятии начались в начале года, выплаты прекратились с мая.

Всего работу приостановили девяносто два сотрудника ООО "Дарасунский рудник". Прокуратура региона 16 июля внесла представление о сложившейся задолженности руководству компании ООО "Дарасунский рудник", рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Идёт доследственная проверка.

Рудник был продан компанией "Южуралзолото" компании "Урюмкан" после забастовки шахтёров летом 2017 года. Тогда шахтёры из-за невыплаты зарплаты отказались выходить из шахты. Ситуация потребовала вмешательства властей региона и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.