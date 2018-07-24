Пациентка московской клиники умерла во время операции

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти пациентки в одной из столичных клиник. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, накануне вечером 39-летняя женщина во время операции почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась.

В свою очередь, источник сообщил РИА Новости, что пациентке должны были делать пластическую операцию, а после укола лидокаина ей стало плохо.

Следователи провели в клинике обыск и изъяли медицинскую и иную документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".