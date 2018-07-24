Прокатившийся в ванне по Тюмени мужчина заявил, что хотел развлечься

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Жители Тюмени, соорудившие своеобразный "прицеп" к автомобилю из ванны и прокатившиеся на нем по центральным улицам города, заявили, что сделали это ради развлечения, сообщает во вторник областная Госавтоинспекция.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии и видеоролик, на которых мужчина катается в ванне на колесах, прицепленной к автомобилю.

"Сотрудники ГИБДД Тюменской области проверили информацию и установили водителя и пассажира автомобиля. Двадцатидевятилетний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения, и пояснили, что просто хотели развлечься", – говорится в сообщении регионального главка ГИБДД.

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что водитель иномарки был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки людей.