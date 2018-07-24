В поисках утонувшего под Астраханью ребенка обследовали 400 тысяч кв метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели и добровольцы обследовали уже около 400 тысяч квадратных метров акватории реки и береговой линии в поисках третьего ребенка, утонувшего при опрокидывании лодки в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

"По данным на сегодняшнее утро, обследовано около 400 тысяч квадратных метров береговой линии и акватории. Поиски продолжаются", — сказал он. Собеседник уточнил, что поисках задействованы 60 человек и 21 единица техники, в том числе 14 плавсредств.

"Течение на реке довольно сильное. Кроме того, там очень специфичное дно, что осложняет работу", — добавил он.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

В воскресенье спасатели обнаружили тело девочки 2003 года рождения, в понедельник днем – мальчика 2010 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование на контроль.