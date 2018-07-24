Бывший тайфун "Ампил" изменил траекторию и движется на Хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Бывший тайфун "Ампил", перешедший в стадию циклона, изменил траекторию движения и в среду окажется над Хабаровском, сообщает Примгидромет.

Тайфун "Ампил" обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск) 22 июля. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час. Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Свыше 40 тысяч судов в прибрежных районах вернулись в порты. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. В соцсетях появились фотографии из пострадавших районов, на которых видны подтопления, поваленные деревья и поврежденные ЛЭП.

Накануне приморские синоптики сообщили, что тайфун потеряет силу и превратится в обычный циклон, который 26-27 июля принесет в Приморье ливни.

"Расчёты показывают, что бывший тайфун "Ампил" выбрал себе несколько более северную траекторию. Завтра в первой половине дня он пройдёт город Харбин и к вечеру окажется над Хабаровском, далее повернёт на восток и несколько севернее Советской Гавани уйдёт на Сахалин и в Охотском море. Таким образом, основные проливные дожди, связанные с бывшим тайфуном, выпадут на территории Хабаровского края", — сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, в северных и центральных районах Приморья дожди будут слабее и серьёзной угрозы рекам пока не создадут.