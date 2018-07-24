Руководитель Дальневосточной таможни, где провели обыски, уволился

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Руководитель Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.

"Павел Фомин ушел в отставку, написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник.

В начале июля сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне. Тогда местные СМИ со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщали, что после проведения обысков сотрудники ФСБ задержали замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальника ДВОТ Павла Фомина. В таможне факт задержания руководителя опровергли.

В марте был арестован бывший первый заместитель начальника ДВТУ ФТС России Сергей Федоров. По версии следствия, в 2015–2017 годах он "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие.