В Сети начали сбор подписей против девушки, зарубившей котенка на Алтае

БАРНАУЛ, 24 июл — РИА Новости. Жители Алтайского края начали сбор подписей за наказание девушки, расчленившей перед камерой котенка, соответствующая петиция размещена на портале change.org.

Ее авторы просят: "Применить наказание за расчленение котенка к 16-летней девушке Екатерине Штраух!".

"Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи. Последнее время таких случаев становится все больше. На этот раз жертвой неизвестной леди стал маленький котенок. Ужасное убийство произошло накануне в селе Михайловка, Алтайский край", — говорится в обращении.

На утро вторника петицию подписали более пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой. Девушка, изрубившая топором живого котенка, оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу "хабаровских живодерок". Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек.