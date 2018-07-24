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Происшествия

В "Роскосмосе" не знают о втором задержанном работнике ЦНИИмаш

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПроходная ЦНИИмаш. Архивное фотоПроходная ЦНИИмаш. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш по делу о госизмене, сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

Административное здание и центральная проходная ЦНИИмаш. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Защита обжаловала арест сотрудника ЦНИИмаша, сообщил источник

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным "Коммерсанта", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.

Обвинения, пишет издание, уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО. Факт Кудрявцева заключения под стражу РИА Новости подтверждали в пресс-службе Роскосмоса, не уточняя детали.

События пятилетней давности

Дело о государственной измене в ЦНИИмаш, головном научном институте "Роскосмоса", касается событий пятилетней давности, сообщается на сайте госкорпорации.

"Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании "Роскосмоса" и ФГУП "ЦНИИмаш". Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется", — говорится в релизе.

Претензий к нынешнему руководству ЦНИИмаш нет

Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный аналитик "Роскосмоса" об обысках: "Понятно, спасибо, до свидания"
Следствие не имеет вопросов к генеральному директору ЦНИИмаша Олегу Горшкову и текущему руководству института, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Как заявили ранее в "Роскосмосе", уголовное дело о государственной измене касается событий 2013 года. Расследованием занимается ФСБ.

"К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется", — сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что Олег Горшков сейчас работает в обычном режиме. По его поручению структуры института оказывают следствию всю необходимую помощь.

В институте напомнили, что Горшков возглавил институт спустя два года после событий, по которым возбуждено уголовное дело.

Комиссия по проверке ЦНИИмаш

Комиссия по проверке ЦНИИМАШ пока еще не сформирована, сроки ее работы определятся после утверждения состава и регламента работы, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Комиссия будет работать тогда, когда утвердят ее состав и регламент работы, и тогда определятся сроки. Никто не говорит, что это состоится сегодня или завтра. По мере образования комиссии мы сообщим, когда она приступит к работе", — сказал собеседник агентства.

Утечка не сможет нивелировать превосходство России

Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. 20 июля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гиперзвуковой "слив" за рубеж: в "Роскосмосе" ищут шпионов
Возможная утечка информации о гиперзвуковых технологиях из ЦНИИмаша не сможет нивелировать превосходство России в данной сфере, поскольку полученные иностранной разведкой данные могут носить отрывочный характер и не позволят создать оружие, подобное российскому, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

"Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако неспособно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер", — сказал Коротченко.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".

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