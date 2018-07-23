ФНС выявила нарушения в работе интернет-магазина "Плеер.ру"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба и ФСБ выявили нарушения в работе одного из интернет-магазинов электроники, сейчас в офисе компании проходят обыски, расследование продолжается, сообщает ФНС.

В понедельник ритейлер электроники "Плеер.ру" сообщил на своем сайте о приостановке работы, о причинах этого администрация магазина не сообщила.

"В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались", — говорится в сообщении.

В офисе компании проходят обыски, сайт магазина не работает. Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений, расследование продолжается, подытожили в ФНС.