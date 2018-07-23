Москалькова готова помочь адвокату, сообщившей о пытках в колонии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о готовности помочь покинувшему Россию адвокату Ирине Бирюковой, которая опубликовала видео пыток в ярославской колонии, если она обратится к ней за содействием в предоставлении госзащиты.

Ранее фонд "Общественный вердикт", где работает Бирюкова, объявил, что из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации скандального видео, адвокат уехала из России. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.

"На нее распространяется закон о государственной защите участников уголовного процесса 1995 года. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью в предоставлении ей государственной защиты, если, действительно, такие угрозы к ней поступали", — сказала Москалькова журналистам.

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.