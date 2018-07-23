Источник сообщил о столкновении "скорой" и двух машин в Кемерово

КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Ехавший на вызов автомобиль скорой помощи попал в ДТП в центре Кемерово: объезжая пешеходов, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, сообщил РИА Новости источник в местных силовых структурах.

По его данным, авария произошла вечером в понедельник на пересечении улиц Красноармейская и Дзержинского. По предварительной информации, "скорая" ехала по Красноармейской со стороны цирка на вызов в поселок Улус на запрещающий сигнал светофора с включенными звуковой и световой сигнализацией.

"По словам водителя, на пешеходном переходе дорогу переходила группа людей, которые поздно отреагировали на движение "скорой" и стали спешно и беспорядочно пытаться покинуть проезжую часть. Чтобы избежать наезда на пешеходов, водитель "скорой" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Калина", двигавшимся со стороны ЦУМа. От удара автомобили отбросило на Mitsubishi Pajero", — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека: двое, находившихся в автомобиле скорой помощи (по предварительным данным, один из них — врач), и один в "Ладе Калина".

В обстоятельствах автоаварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.