На Алтае проверят видео, на котором девушка топором убила котенка

БАРНАУЛ, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Алтайского края начали проверку видеоролика, размещенного в социальных сетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы региональной полиции.

По его словам, видео было обнаружено во время мониторинга социальных сетей. На нем запечатлено, как девушка топором разрубила котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой.

"По факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение", — сказал собеседник агентства.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу "хабаровских живодерок". Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек.