Адвокат избитого в ярославской колонии уехала в "безопасное место"

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Инициатор публикации видео о пытках в ярославской колонии адвокат Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что сейчас находится в некоем безопасном месте вместе со своей семьей.

Ранее фонд "Общественный вердикт", где работает Бирюкова, объявил, что из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации скандального видео, адвокат уехала из России. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.

"Я сейчас в безопасном месте, по крайней мере, я на это надеюсь. Со мной моя семья", — сказала Бирюкова РИА Новости, не подтверждая и не опровергая, что она сейчас за границей.

На вопрос о том, связывались ли с ней правоохранительные и следственные органы с намерением обеспечить защиту ее семье, адвокат ответила отрицательно. По ее словам, соответствующие заявления она подала в минувшие выходные.

От кого именно она получала угрозы, неясно, но связаны они, уверена адвокат, именно с публикацией видео.

"Пока жду ответ на заявление о госзащите, дальше будет видно", — добавила Бирюкова.

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.