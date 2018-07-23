В Бурятии погибли два китайских туриста, пересекавших реку на "Камазе"

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Два туриста из Китая выпали из кузова "Камаза" и погибли при попытке пересечь реку Ока в Окинском районе Бурятии, сообщил журналистам представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье в местности Шарай. По предварительным данным, четверо граждан Китая прибыли в Бурятию по туристическим визам и отправились вглубь Окинского района. Их вез предприниматель на своем автомобиле "Камаз". Кроме водителя группу сопровождали двое местных жителей. Маршрут группы пролегал по труднодоступным местам.

По данным СК, "конечной целью поездки являлась стоянка геологов, ведущих разведку залежей золота вблизи деревни Балтой". В местности Шарай в 24 километрах от села Орлик машине предстояло проехать через реку Ока.

"Раньше в этом месте находился брод, но из-за дождей уровень реки поднялся, течение усилилось, и форсирование стремнины представляло опасность. Несмотря на это водитель все же принял решение переправляться через реку. На полпути поток воды опрокинул автомобиль. Пассажиры выпали из кузова в реку. Всем, кроме двоих иностранцев, удалось выбраться на берег", — сказал Столяров.

Он уточнил, что тело одного из туристов было найдено ниже по течению. Поиски второго продолжаются. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить, на каком основании водитель перевозил группу иностранцев, официально ли им оказывались транспортные услуги, соблюдались ли необходимые условия для оказания услуг и другие детали происшествия.