На дне Волги нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

Фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная 22 июля 2018 года в Краснослободске на дне реки Волги

Фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, найденная 22 июля 2018 года в Краснослободске на дне реки Волги

ВОЛГОГРАД, 23 июл – РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли местные жители на дне Волги в городе Краснослободск Волгоградской области, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

"В городе Краснослободске в районе х.Бобры, на дне реки Волги жителями была обнаружена фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250", — говорится в сообщении ведомства.

Краснослободск находится на противоположном берегу от Волгограда. Здесь любят отдыхать горожане на пляже.

По данным экстренных служб, место обнаружения бомбы находится под охраной, угрозы населению нет.

"Решение о способе обезвреживания опасной находки будет принято на месте после обследования ФАБ специалистами пиротехнического расчёта (Донского спасательного центра МЧС России – ред.)", — уточняет региональный МЧС.

Как отмечают спасатели, это уже 12 авиабомба, которую нашли на территории области в 2018 году.