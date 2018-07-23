Анализы подтвердили сибирскую язву у забитого в Туве скота

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Лабораторный анализ туши забитого в Туве скота подтвердил наличие сибирской язвы, диагноз у двух заболевших мужчин пока не подтвержден, сообщили РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что двое мужчин 31 и 34 лет после забоя крупного рогатого скота покрылись красными язвами и были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. На территории чабанской стоянки объявлен карантин, запрещен забой скота.

"Тувинская ветеринарная лаборатория подтвердила наличие сибирской язвы в патологическом материале забитого скота", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что анализы по заболевшим людям пока не готовы, и точный диагноз по-прежнему не подтвержден. На настоящий момент состояние мужчин оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.