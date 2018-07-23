В Башкирии уточнили число пострадавших в ДТП с автобусами

УФА, 23 июл — РИА Новости. Девять человек пострадали при столкновении двух вахтовых автобусов под Уфой, один из них госпитализирован, уточняет минздрав Башкирии.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что в понедельник утром на Бирском тракте при выезде из Уфы столкнулись два вахтовых автобуса, говорилось о семи пострадавших. Позднее представитель минздрава информировал, что госпитализация никому не потребовалась.

"По уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобусов. Один из них госпитализирован, остальные будут получать лечение амбулаторно", — заявил РИА Новости представитель башкирского минздрава.

По предварительным данным, в аварии мог быть виновен водитель Iveco, который "набрал большую скорость и "догнал" НефАЗ".