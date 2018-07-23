Источник рассказал о подозреваемом в гибели детей под Астраханью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемый в гибели детей, утонувших из-за перевернувшейся лодки в Астраханской области, является сыном главы села Калинино, в районе которого произошла трагедия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Лодочник 1991 года рождения является сыном главы села Калинино", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

В воскресенье было обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2003 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль. Поиски тел двух детей продолжаются.