ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В Ярославле после публикации видео о жестоком избиении заключенного задержали шестерых сотрудников колонии № 1, сообщили в региональном управлении СК.

"Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении", — уточняется в релизе.

Добавляется, что следствие будет требовать заключить тюремщиков под стражу.

Также известно, что есть и другие подозреваемые, которых в скором времени могут задержать. Следствие оценит действие руководства колонии и ответственных должностных лиц ярославского УФСИН.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявил об отстранении от работы 17 сотрудников колонии.

Что произошло

Кадры с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников, и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль.