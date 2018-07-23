Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в спортивной сумке в Серпухове

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Тело пропавшей 5-летней девочки найдено в понедельник в спортивной сумке вблизи железной дороги в Серпухове, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Московской области.

"Вблизи железной дороги в городе Серпухове обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело 5-летней девочки, пропавшей накануне. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьей.

В управлении добавили, что на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.