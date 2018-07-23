Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче данных стране НАТО‍, пишут СМИ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения по делу о госизмене. Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, ему вменяют передачу закрытой информации о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одной из стран НАТО.

По словам собеседника издания, эти сведения "предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса".

Что произошло в ЦНИИмаш

В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили информацию об аресте 74-летнего Кудрявцева. Там отметили, что еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия.

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что в кабинетах головного института "Роскосмоса" прошли обыски в рамках дела о государственной измене. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в "сливе" секретной информации за границу. Предположительно, речь идет о наработках российской промышленности в части гиперзвука.

Сообщалось, что обыски прошли в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, так как он знаком с подозреваемыми. Позднее он ушел в отставку.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам оказывать следствию максимальное содействие.

Отчаянно-небрежная работа западной разведки

По словам военного аналитика, руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, западные спецслужбы неслучайно проявляют особый интерес к российским научным и промышленным разработкам.

В эфире радио Sputnik он заявил, что ситуация в "Роскосмосе" подтвердила, что "российская военная промышленность вышла на очень высокий, а главное — очень перспективный уровень".

По его мнению, западные спецслужбы так "озаботились" российскими разработками, потому что эти вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые на Западе только хотят внедрять.

"Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", — сказал Жилин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что западным спецслужбам не удалось завладеть особо важной информацией. И все это, прежде всего, благодаря работе ФСБ, считает эксперт.