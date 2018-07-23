В Москве задержали мужчину, ограбившего отделение Бинбанка

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк на севере Москвы на 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, речь идёт о Бинбанке на Ленинградском проспекте, который на прошлой неделе ограбил мужчина в мотошлеме.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты", — пояснили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления.

В пресс-службе Бинбанка РИА Новости ранее сообщили, что "на офис банка на Ленинградском проспекте было совершено вооружённое нападение, в результате которого двое преступников в масках похитили из кассы денежные средства". Источник в четверг рассказал агентству, что вооруженный пистолетом мужчина в мотошлеме забрал из хранилища Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый ранее уже посещал отделение банка на Ленинградском проспекте.