МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. СК РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

С 2006 года должностными лицами генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", — сообщила Петренко.

Она отметила, что прокурор департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции ГП Литвы и иные должностные лица этого ведомства вынесли соответствующие процессуальные решения в отношении российских граждан, в соответствии с которыми они подозреваются в совершении ряда преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года, в ходе которых, по версии литовской стороны, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

"Среди инкриминируемых им деяний — создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и препятствования ее работе, а также совершение преступлений против человечности и военных преступлений", — уточняет Петренко.

По словам официального представителя СК РФ, судьей Вильнюсского городского участкового суда на основании ходатайств сотрудников литовской прокуратуры был санкционирован заочный арест россиян, они объявлены в розыск. В 2011 году один из них – Михаил Головатов был задержан по запросу Литовской стороны на территории Австрии, однако в последующем освобожден в связи с необоснованностью уголовного преследования, а в 2014 году другой бывший военнослужащий СССР Юрий Мель задержан и находится под стражей на территории Литовской Республики. Отмечается, что в настоящее время материалы расследования рассматриваются по существу в литовском суде.

"Необходимо подчеркнуть, что уголовное преследование россиян осуществляется по Уголовному кодексу Литовской Республики, который был принят в 2011 году, много лет спустя после событий 1991 года, то есть с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание. Такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса", — заявила Петренко.