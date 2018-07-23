В Башкирии семь человек пострадали при ДТП с двумя автобусами

УФА, 23 июл — РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух вахтовых автобусов при выезде из Уфы, медики оказывают им первую помощь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

По данным источника, авария произошла утром в понедельник на Бирском тракте при выезде из Уфы.

"Столкнулись два вахтовых автобуса – НефАЗ и Iveco, пострадали семь рабочих, сейчас медики на месте им оказывают помощь", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в аварии мог быть виновен водитель Iveco, который "набрал большую скорость и "догнал" НефАЗ".