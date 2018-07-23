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Происшествия

ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из Евросоюза

(обновлено: 10:15 23.07.2018)
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© ФСБ РоссииФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС на территорию России. 23 июля 2018ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС на территорию России. 23 июля 2018
© ФСБ России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В ФСБ сообщили об операции по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

Сотрудник полиции на одной из центральных улиц Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Также силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17", самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.

Кроме того, прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Последний раз о подобной операции ведомство сообщало в мае. Тогда ФСБ удалось пресечь деятельность каналов поставок оружия в 14 регионах России. Задержали 32 человека, изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя, около четырех тысяч патронов, свыше пяти килограммов пороха, 12 глушителей, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, а также пули, гильзы и капсюли, оборудование для изготовления боеприпасов. Кроме того, в Московской, Новгородской и Тверской областях выявили четыре подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов.

© ФСБ РоссииФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС на территорию России. 23 июля 2018
© ФСБ России
ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС на территорию России. 23 июля 2018
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