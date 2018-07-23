Под Астраханью возобновили поиск детей, погибших при опрокидывании лодки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели в понедельник утром возобновили поиск двух детей, погибших при опрокидывании лодки на реке в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель областной спасательно-пожарной службы региона "Волгоспас".

"С 7.00 поиск возобновлен. Работают водолазы, спасатели", — сказал он. Собеседник уточнил, что течение на реке довольно сильное, поэтому тела могло отнести в сторону. Тело девочки, обнаруженное в реке накануне, запуталось в рыболовных снастях, добавил он.

Как сообщал региональный СК, вечером 22 июля местный житель в состоянии наркотического опьянения взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино. Во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей утонули.

В воскресенье было обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2003 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области взяла расследование дела на контроль.