В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Карантин вводится Барун-Хемчикском районе Тувы после госпитализации двух молодых людей с подозрениям на сибирскую язву, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что двое мужчин 31-34 лет после забоя крупного рогатого скота были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Они покрылись красными язвами и сразу же были госпитализированы в инфекционное отделение Барун-Хемчикского межкожуунного медицинского центра, оттуда переведены в республиканскую инфекционную больницу. Анализы проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва. На настоящий момент состояние больных оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.

"Глава Тувы Шолбан Кара-оол в понедельник на аппаратном совещании подчеркнул, что не дожидаясь подтверждения сибирской язвы, необходимо установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории чабанской стоянки в местечке "Кудук" сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна, определить границы угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, утвердить перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне", — говорится в сообщении.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.