В Новокузнецке в ДТП с участием скорой погиб человек

КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы в ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе машины скорой помощи, сообщили РИА Новости в понедельник в главке МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на воскресенье на проспекте Бардина.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем скорой помощи "УАЗ", который затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat. В результате ДТП погиб пассажир кареты скорой помощи", — сообщили в ГУМВД.

Кроме того, как уточнили с ведомстве, травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водители и пассажиры Volkswagen и УАЗа.

В обстоятельствах и причинах ДТП теперь разбираются сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУМВД.

В свою очередь источник в местных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший был работником скорой медицинской помощи.