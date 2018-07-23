В Тыве прививают чабанов из-за подозрения на сибирскую язву

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Вакцинация началась в Барун-Хемчикском районе Тывы, где у двух молодых чабанов выявили заболевание сибирской язвой, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Началась ревакцинация в районе. Идет работа. Сейчас привиты более 30 чабанов на 12 стоянках. Всего их в районе около 20 (стоянок) – около 100 (чабанов) проживает. Ранее двое молодых людей с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы. Сейчас они в инфекционной республиканской больнице в Кызыле. Пока диагноз не подтвержден", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что заболевшие покрылись красными пятнами после забоя скота, но точный диагноз пока неизвестен. По информации минздрава, сейчас в районе в качестве профилактической меры остановлен забой скота. На въезде в район планируется выставление постов.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу. От человека к человеку инфекция не передается.